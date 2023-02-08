В Самарской области планируют увеличить ввод жилья в 2023 году

В регионе продолжат комплексную застройку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стало известно о планах по увеличению ввода жилья. В регионе обсудили итоги прошлого года и планы на будущее.

Согласно полученным данным, в 2022 году в эксплуатацию ввели 1,881 млн квадратных метров жилья. В 2023 году планируют ввести 2,192 млн квадратных метров. Особое внимания хотят уделить комплексному развитию территорий и сносу аварийного и ветхого жилья.

На территории региона построят 2,35 млн. квадратных метров жилья, школы и детские сады. Также в текущем году власти намерены предоставить детям-сиротам еще около 600 жилых помещений.

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