Двое самарцев получили по 3,5 года за избиение парня на базе отдыха «Проран»

Подсудимые так и не признали свою вину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский районный суд вынес приговор двоим участникам массовой драки на базе отдыха «Проран», которая находится на острове Поджабный. Их признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Напомним, все случилось в июле 2021 года. Двое отдыхающих, находясь на пляже у Волги, повздорили с 28-летним молодым человеком. Ранее они знакомы не были. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Мужчины избили парня. Ему потребовалась помощь медиков.

- Подсудимые не признали вину и отрицали свои преступные действия в составе группы. Однако их совместные противоправные действия были подтверждены доказательствами, предоставленными Куйбышевской транспортной прокуратурой, - рассказали правоохранители.

Суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы. Каждому предстоит провести в колонии строгого режима по 3,5 года. Пока приговор не вступил в законную силу.

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