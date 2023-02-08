Стало известно, выдают ли в Самарской области загранпаспорта старого образца

Загранпаспорт старого образца по-прежнему доступен для оформления в Самаре Фото: Татьяна Коркина

В Самарской области, как и по всей России, со 2 февраля 2023 года приостановили выпуск загранпаспортов нового образца (биометрические). Однако тем, кто хочет отправиться за рубеж, не стоит переживать. Документ старого образца по-прежнему доступен для оформления.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, если необходимо срочно выехать за границу, жители могут в кратчайшие сроки оформить загранпаспорт старого образца. Его срок действия составит 5 лет. Нужно также оплатить госпошлину – 2 тысячи рублей.

Тем, кто решит отказаться от данной услуги, вернут госпошлину. По всем вопросам насчет оформления загранпаспорта можно обратиться в подразделение по вопросам миграции. В Самаре отдел оформления заграничных паспортов УВМ ГУ МВД по региону находится на улице Черногорской, 2. Телефон: 8 (846) 211-01-36.

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