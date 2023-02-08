В Самаре модернизируют трамвайные линии от проспекта Ленина до Московского шоссе

Средства на реализацию программы выделят из областного бюджета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары планируют масштабную работу по обновлению транспортной инфраструктуры. В частности, в городе будет проведена модернизация трамвайных линий. Работы выполнят на участке от проспекта Ленина до Московского шоссе. Об этом в понедельник, 6 февраля 2023 года, сообщила глава Самары Елена Лапушкина.

– Модернизация позволит повысить ритмичность движения трамваев, увеличить их скорость, а также претендовать на получение инфраструктурного бюджетного кредита на закупку новых трамвайных вагонов и сделать МП «ТТУ» основным городским перевозчиком, – отметила Елена Лапушкина.

Между тем обновление подвижного состава улучшит транспортное обслуживание – в первую очередь, для отдаленных районов, подчеркнула мэр. Отмечается, что работы будут выполнены в течение пяти лет, программа уже разработана. Средства на ее реализацию выделят из областной казны.

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