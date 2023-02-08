Стала известна география распространения коронавируса в Самарской области 8 февраля 2023 года

Основное число заболевших – жители Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, в каких городах и районах Самарской области были обнаружены новые случаи коронавируса 8 февраля 2023 года. Статистику за прошедшие сутки сообщили в региональном правительстве.

В Тольятти COVID-19 заболели 166 человек, в Самаре 102. В Жигулевске зафиксировали 38 случаев заболевания, в Волжском районе 33, в Новокуйбышевске 30. Еще 19 человек заразились в Сызрани, 17 в Чапаевске, 10 в Похвистневе.

В других городах и муниципалитетах статистика значительно ниже. Так, в Кинеле выявили 9 случаев COVID-19, в Нефтегорском районе 8. В Ставропольском районе и Октябрьске заболели по 7 человек, в Отрадном – 6. Еще 5 случаев было выявлен в Похвистневском районе, 4 в Приволжском.

По три жителя заразились в Камышлинском, Алексеевском, Борском, Кинельском и Клявлинском районах. По два – в Большеглушицком, Сергиевском, Красноармейском, Сызранском, Красноярском, Безенчукском, Кошкинском и Пестравском районах. В Хворостянском, Челно-Вершинском, Кинель-Черкасском и Большечерниговском районах зафиксировали по одному случаю коронавируса.

Всего за прошедшие сутки в регионе заболели 496 человек. 51 пациент был госпитализирован, один скончался.

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