Владимир Путин поручил распространить на всю страну самарский проект по реабилитации участников СВО

Глава государства высоко оценил программу "Возвращение", разработанную в Самарской области Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил распространить на всю страну самарский проект по реабилитации и социализации военнослужащих-участников СВО. Об этом стало известно в четверг, 9 февраля 2023 года, во время заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Напомним, ранее в Самарской области запустили проект «Возвращение», цель которого – помочь участникам боевых действий наладить жизнь после окончания службы. Основной акцент в нем сделан на комплексной медицинской и медико-психологической реабилитации военнослужащих. Программа реализуется под руководством главы региона Дмитрия Азарова.

- Губернатор Самарской области утвердил комплексный межведомственный план мероприятий по поддержке граждан, вернувшихся со спецоперации. Он включает не только социальные гарантии, реабилитацию, трудоустройство, но и организацию свободного времени, - рассказала советник губернатора Самарской области Наталья Полянскова, принявшая участие в совещании.

Помимо этого, вскоре на портале «Госуслуги» должен появиться сервис «Возвращение», который станет единым окном по информированию и предоставлению военнослужащим мер поддержки.

Глава государства попросил распространить этот опыт по всей стране. Он поручил своему помощнику Максиму Орешкину заняться этим вопросом: «Я попрошу все обработать и за моей подписью направить в правительство РФ и в регионы. Чтобы люди взяли оттуда все самое лучшее».

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