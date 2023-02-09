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НовостиОбщество9 февраля 2023 13:26

Владимир Путин поручил распространить на всю страну самарский проект по реабилитации участников СВО

Об этом президент заявил на заседании наблюдательного совета АСИ
Анастасия ФИЛАТОВА
Глава государства высоко оценил программу "Возвращение", разработанную в Самарской области

Глава государства высоко оценил программу "Возвращение", разработанную в Самарской области

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил распространить на всю страну самарский проект по реабилитации и социализации военнослужащих-участников СВО. Об этом стало известно в четверг, 9 февраля 2023 года, во время заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Напомним, ранее в Самарской области запустили проект «Возвращение», цель которого – помочь участникам боевых действий наладить жизнь после окончания службы. Основной акцент в нем сделан на комплексной медицинской и медико-психологической реабилитации военнослужащих. Программа реализуется под руководством главы региона Дмитрия Азарова.

- Губернатор Самарской области утвердил комплексный межведомственный план мероприятий по поддержке граждан, вернувшихся со спецоперации. Он включает не только социальные гарантии, реабилитацию, трудоустройство, но и организацию свободного времени, - рассказала советник губернатора Самарской области Наталья Полянскова, принявшая участие в совещании.

Помимо этого, вскоре на портале «Госуслуги» должен появиться сервис «Возвращение», который станет единым окном по информированию и предоставлению военнослужащим мер поддержки.

Глава государства попросил распространить этот опыт по всей стране. Он поручил своему помощнику Максиму Орешкину заняться этим вопросом: «Я попрошу все обработать и за моей подписью направить в правительство РФ и в регионы. Чтобы люди взяли оттуда все самое лучшее».

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