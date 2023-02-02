Власти Самарской области окажут дополнительную поддержку в лечении и реабилитации бойцов СВО

Дмитрий Азарова обсудил вопросы дополнительной помощи военнослужащим и их семьям Фото: правительство Самарской области

Власти Самарской области окажут дополнительную поддержку военнослужащим и их семьям. Речь идет о помощи в лечении и реабилитации бойцов – участников СВО. Об этом стало известно в четверг, 2 февраля 2023 года, на встрече губернатора Дмитрия Азарова с военнослужащими.

Так, бойцам помогут в рамках областной программы «Возвращение», которая позволяет проходить лечение и реабилитацию в ведущих медучреждениях страны. Также она дает возможность пройти дополнительное обучение профессии, получить помощь в дальнейшем трудоустройстве. Участниками программы уже стали 50 человек из казачьего батальона.

По словам Дмитрия Азарова, военнослужащим и их семьям также могут предоставить путевки в один из санаториев Сочи. Договоренность об этом достигнута с Союзом машиностроителей России. Первые восемь самарских бойцов уже получили путевки.

– Мы эту работу продолжим. Все, что касается санаторно-курортного обслуживания и реабилитации в Самарской области, обязательно будем делать. Будем стремиться к тому, чтобы регион предоставлял дополнительные возможности, помимо тех, что дает министерство обороны РФ, – подчеркнул губернатор.

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