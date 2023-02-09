В Самаре могут построить новые дома неподалеку от «Дачи со слонами»

Застройка запланирована на участке площадью 1 934 «квадрата» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируется строительство новых домов неподалеку от знаменитой «Дачи со слонами». Освоить участок на улице Советской Армии намерено ООО «Будущее». Информация следует из постановления мэрии.

– Заявитель просит предоставить разрешение на условно разрешенный вид земельного участка на улице Советской Армии, 290, – сообщается в документации.

Площадь указанного участка составляет 1 934 квадратных метра. Отмечается, что на площадке запланирована малоэтажная многоквартирная застройка.

Сейчас заявка проходит публичные слушания. Они продлятся до 15 февраля 2023 года. Ознакомиться с проектом можно в здании департамента градостроительства Самары на улице Галактионовской, 132. Она будет работать до 14 февраля включительно.

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