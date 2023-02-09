Творческая группа «КП-Самара» одержала победу в областном журналистском конкурсе

Награду победителям вручил губернатор Дмитрий Азаров Фото: Наталья АРТЯКОВА

В четверг, 9 февраля 2023 года, были подведены итоги журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области. В числе победителей оказалась творческая группа «КП-Самара». Награду редакции принесли материалы журналиста Натальи Артяковой.

Наталья направила на конкурс работы, посвященные важной в этом году теме: частичной мобилизации и работе с семьями мобилизованных. Актуальность материалов, яркий стиль и высокий уровень журналистского мастерства подарили творческой группе «Комсомольской правды» победу в направлении «Специальная военная операция. #СвоихНеБросаем». Награды победителям вручал лично глава региона Дмитрий Азаров.

Отметим, что журналисты «Комсомолки» регулярно получают награды в областном журналистском конкурсе. В прошлом году копилка редакции пополнилась тремя премиями за лучшие материалы и «Золотым пером».

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