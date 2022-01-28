Журналисты "Комсомолки" в Самаре получили три премии за лучшие материалы и "Золотое перо"

Ольга Новикова, Ольга Афанасьева и Антон Черепок стали обладателями наград. Фото: Андрей САВЕЛЬЕВ

В Самаре, 27 января 2022 года, состоялось награждение победителей юбилейного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области, а также были объявлены имена лауреатов конкурса Самарского регионального отделения Союза журналистов России «Золотое перо губернии». Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров лично вручил заслуженные награды самарским журналистам.

Трое журналистов «КП-Самара» стали победителями областного конкурса на призы губернатора. В направлении «Год науки и технологий» в номинации «Интеграция и исследовательское лидерство» награду получил заместитель редактора по спецпроектам радио «КП-Самара» Антон Черепок. Антон является ведущим программы "Городская среда", но в этот раз жюри отметило его подкасты о технологиях в работе самарских компаний. Послушать все программы Антона можно на сайте радио "Комсомольская правда".

В направлении «170 лет Самарской губернии» в номинации «170 лет Самарской губернии: история в лицах» победили сразу два журналиста «КП-Самара» - Ольга Новикова и Светлана Маковеева. Жюри отметило их материалы, которые оценили и наши читатели. Репортаж Ольги о версиях возникновения легенды о стоянии Зои прочитали несколько сотен тысяч раз. А в комментариях под материалом о подземельях Альфреда фон Вакано читатели признавались, что с удивлением и удовольствием узнали подробности о тайнах пивоваренного завода.

Светлана Маковеева получила приз за свои репортажи с улиц Самары. Один из материалов был посвящен загадочным домам города - самое время прогуляться по центру с открытой статьей в телефоне. А еще Светлана - автор проекта "Один день из жизни района". Вот так она прогулялась по Красноглинскому району - посмотрите, сколько интересного она увидела.

Специальный приз конкурса «Золотое перо губернии» заслуженно получила редактор самарского филиала ИД «Комсомольская правда» Ольга Афанасьева. На конкурс она была номинирована как автор материалов о жителях Самары и области, которые меняют мир вокруг себя, не говорят о неудачах, а делают все, чтобы жизнь стала интереснее. Это и репортаж о девушке, которая уехала в глубинку, чтобы открыть там глэмпинг, и про школьников, запускающих в космос ракеты. А еще Ольга всегда готова первая ввязаться в эксперименты, чтобы рассказать читателям о работе электросамокатов в Самаре - каким было это путешествие с Безымянки до набережной можно почитать здесь, и первой сделать прививку от коронавируса - чтобы потом рассказывать читателям уже о своем опыте.

Губернатор поздравил всех победителей и лауреатов юбилейного конкурса и пожелал дальнейших творческих успехов. Дмитрий Азаров отметил высокий профессионализм и вовлеченность журналистов в жизнь своей родной земли. Он поблагодарил всех за чуткое реагирование на запросы общества и за оперативность в самых острых и значимых для жителей региона вопросах.

Редакция «КП-Самара» поздравляет журналистов с победой и желает дальнейших успехов.