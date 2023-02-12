Cамарцам подарят шанс сделать предложение под куполом огромного сердца 14 февраля 2023 года

Один из жителей Самары в ТЦ «Гудок» наденет на безымянный палец своей дамы сердца кольцо с бриллиантом Фото: предоставлено пресс-службой ТК «Гудок»

В День святого Валентина, 14 февраля 2023 года, в самарском ТК «Гудок» пройдет необычное мероприятие – грандиозное шоу. Влюбленному самарцу помогут сделать самое романтичное предложение руки и сердца для своей возлюбленной.

Несколько дней назад Love Radio запустила конкурс на самое красивое, душевное и романтичное признание в любви. Накануне праздника из всего многообразия сообщений, поступающих от самарцев в студию, выберут самые романтичные истории трех пар.

Счастливчик, который займет первое место, получит потрясающий подарок от ТК «Гудок» — кольцо с бриллиантом. А в самый романтичный день в году он сможет сделать предложение своей избраннице под музыкальное сопровождение и бурные аплодисменты гостей. Когда влюбленная скажет «Да», из гигантского сердца под крышей самого большого ТК города «Гудок» выпустят шесть тысяч шаров.

Мероприятие пройдет во вторник, 14 февраля 2023 года, с 19:00 до 20:00 в ТК «Гудок» (вход со стороны улицы Красноармейской). Самарцев ждет одно из самых ярких шоу ко Дню всех влюбленных.