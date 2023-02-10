В Самаре построили четырехполосный мост через реку Подстепновку

Снег покрыл новую дорогу. Фото: скриншот видео

В Самаре построили четырехполосную дорогу с мостом через реку Подстепновку в Южном городе. Городской блогер Евгений Щекин опубликовал видео в социальных сетях.

Судя по опубликованным кадрам, процесс строительства уже на завершающей стадии. Снег покрыл дорожное полотно. Специалисты не только уложили асфальт, но и нанесли разметку, а также обустроили тротуары. На прогулочной зоне рабочие также должны были оборудовать площадку для воркаута.

Напомним, еще одну дорогу в микрорайоне Южный город построили в 2021 году. Ее общая протяженность составила 978 метров, а ширина проезжей части – 15 метров.

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