Один человек погиб и двое пострадали при пожаре на ул. Победы в Самаре

В многоквартирном доме загорелись домашние вещи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились подробности пожара, который произошел в Самаре в ночь на 13 февраля 2023 года. На улице Победы, 92, загорелся многоквартирный дом. В результате ЧП один человек погиб, двое пострадали.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о возгорании поступило на пульт в 23:37. На месте работал 31 человек, было задействовано 8 единиц техники. Выяснилось, что в доме загорелись домашние вещи. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

– Из здания было эвакуировано 18 человек. При помощи автолестницы пожарно-спасательные подразделения спасли 5 человек, в том числе 1 ребенка, – рассказали в ГУ МЧС по региону.

На месте ЧП также работали сотрудники полиции. Они обеспечили беспрепятственный подъезд спецтехники, охрану общественного порядка и имущества граждан. Пожар удалось локализовать 00:10, в 00:26 возгорание было ликвидировано.

К сожалению, не обошлось без жертв. Пожар унес жизнь 65-летней женщины. В результате происшествия также пострадал 45-летний мужчина и 90-летняя пенсионерка.

По информации областного ГУ МВД, по факту произошедшего будет проведена проведена проверка и принято процессуальное решение.

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