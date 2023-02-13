В Самаре в ночь на 13 февраля 2023 года загорелся многоквартирный дом

В окнах было замечено сильное задымление Фото: скриншот с видео

В ночь на понедельник, 13 февраля 2023 года, в областной столице произошло ЧП. Там загорелся многоквартирный дом. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

Самарцы отмечают, что пожар случился в дома №92а на улице Победы. По их словам, возгорание произошло сразу в нескольких квартирах. На опубликованных кадрах видно, что из окон шел сильный дым. На месте работали пожарные службы.

Причина пожара в настоящий момент неизвестна, как и информация о пострадавших. Установить все обстоятельства произошедшего предстоит специалистам.

Напомним, ранее в Самаре произошел сильный пожар на улице Некрасовской. 11 января 2023 года там также загорелся многоквартирный дом. ЧП унесло жизни нескольких человек.

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