В Самаре следственный комитет начал проверку ситуации с ЖК «Космолет»

Следователи оценят действия сотрудников министерства строительства Самарской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В феврале 2023 года в социальных сетях было размещено видеообращение дольщиков ЖК «Космолет» о сорванных сроках сдачи квартир. По данному факту в СУ СК по Самарской области начали проверку.

По словам дольщиков, дома должны были ввести в эксплуатацию в декабре 2022 года, однако этого сделано не было. В ходе доследственной проверки будет дана оценка действиям сотрудников министерства строительства Самарской области.

Ход и результаты проверки находятся на контроле у руководителя следственного управления по Самарской области. Ранее сообщалось, что застройщика ЖК «Космолет» могут признать банкротом.

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