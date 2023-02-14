В Самаре нашли подрядчика для строительства дома-интерната для престарелых и инвалидов

Победитель предложил максимальную цену контакта. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре найден подрядчик, который построит дом-интернат для престарелых и инвалидов. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

В конкурсе участвовало две компании, победителем стало ООО "Русинвест", которое согласилось на максимальную цену контакта – 594 139 960 рублей. Второй участник предложил 576 315 762 рублей.

Заказчиком выступает управление капитального строительства Самарской области. Победителю торгов предстоит выполнить полный комплекс работ: от подготовительных до подключения объекта к сетям.

Строительство должно стартовать в марте 2023 года, а все работы завершить необходимо до декабря 2024 года. Объект на 100 мест планируется возвести в районе пересечения 8-й просеки и переулка Слесарного.

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