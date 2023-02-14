Глава СКР Бастрыкин заинтересовался обманутыми дольщиками ЖК «Космолет» в Самаре

Проверку начали после видеообращения дольщиков проблемного жилого комплекса / Фото: СК России

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался делом обманутых дольщиков в Самаре. Речь идет о людях, которые приобрели квартиры в ЖК «Космолет» на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии.

Ранее дольщики ЖК, который возводит ООО «Кольцо», записали видеообращение, в котором сообщили, что дома должны были сдать в декабре 2022 года. Сейчас уже февраль, а свои квартиры люди так и не получили. По данному факту СУ СК по Самарской области начало доследственную проверку.

- Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Марату Галиханову представить доклад о ходе проверки. Результаты проверочных мероприятий поставлены на контроль в центральном аппарате, - сообщили в пресс-службе СК России.

Напомним, ранее стало известно, что компанию «Кольцо» могут признать банкротом. Соответствующее заявление в суд подал ППК «Фонд развития территорий». По данным Минстроя Самарской области, жилой комплекс включили в реестр проблемных объектов, регистрация новых договоров приостановлена.

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