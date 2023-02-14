Готовность Волжского моста и трассы «Обход Тольятти» превысила 75%

На строительстве крупного транспортного объекта задействовано около 1500 человек, 308 единиц техники и 57 плавсредств Фото: правительство Самарской области

Во вторник, 14 февраля 2023 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров оценил ход строительства Волжского моста и трассы «Обход Тольятти». Общая готовность объекта составляет 75,3%. Ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год.

По словам представителя подрядной организации Марата Валеева, к настоящему времени сооружены 22 опоры моста из 26. По остальным ведутся работы. Со стороны правого берега выполнены 9 этапов надвижки из 23, с левого – 8 из 13.

– В общей сложности надвинуто больше половины длины пролетного строения: 1200 метров с левого берега и 600 метров – с правого. Работа идет в круглосуточном режиме. Поставки металлоконструкций идут ритмично. Мы идем в графике, – отметил Марат Валеев.

Активно продолжается и строительство Обхода Тольятти, который включает трассу в 100 км. Устройство верхнего слоя основания там выполнено на 90,19% (81,63 км), верхний слой асфальта уложен на 50% дороги. Также подрядчик установил около 100 км барьерного ограждения и более двух тысяч опор освещения.

Напомним, Волжский мост и трасса «Обход Тольятти» станут частью транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Проект реализуют в рамках ГЧП.

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