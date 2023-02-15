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НовостиОбщество15 февраля 2023 7:58

Власти Самары хотят приобрести еще 34 новых трамвайных вагона

Дептранс Самары уже направил заявку
Ирина СИНЕГУБОВА
В этом году начинается реализация программы модернизации трамвайных путей.

В этом году начинается реализация программы модернизации трамвайных путей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре могут появиться еще 34 новых трамвайных вагона. Власти уже направили соответствующую заявку.

— В настоящий момент уже подготовлены и направлены все необходимые документы, в том числе заявка и обоснование необходимости для получения новой партии вагонов, — сообщили в департаменте транспорта Самары.

Напомним, до 1 июля 2023 года в Самару должны прийти 12 трамвайных вагонов. Их приобрели еще в прошлом году. Составы выйдут на линию после обкатки и приемки. В этом году начинается реализация программы модернизации трамвайных путей, которая рассчитана на пять лет.

На первые три года финансирование уже обеспечено. Ранее сообщалось, что в Самарскую области помимо трамвайных вагонов скоро поступит электробус. Он должен выйти в рейс уже в первом квартале этого года по маршруту № 108 от Губернского рынка до Южного города.

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