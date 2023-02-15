Альпинисты покорили коммунальную гору в Куйбышевском районе Самары

Спортсмены добрались до вершины при помощи снаряжения. Фото: t.me/smrgrad

Этой зимой жители Самары нашли себе новое развлечение. Все благодаря огромной ледяной глыбе, которая «выросла» в Куйбышевском районе. Необычная вершина пришлась по вкусу местным альпинистам и они занялись ее покорением.

– Альпинисты покорили «коммунальную аварию» в Куйбышевском районе, – сообщили в среду, 15 февраля, жители Самары, подкрепив свои слова фотографиями с места событий.

Спортсмены подошли к занятию со всей серьезностью – они забрались наверх при помощи специального снаряжения. И, судя по всему, восхождение им понравилось.

Напомним, информация об огромной ледяной глыбе появилась в конце января 2023 года. Она находится в поселке 113-км Куйбышевского района. Местные жители сообщали, что гора образовалась из-за коммунальной аварии. К концу января она достигла высоты 5-этажного дома и сразу стала местной достопримечательностью.

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