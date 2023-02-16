Новый исправительный центр на 100 осужденных открыли в Самаре

Осужденные будут трудиться разнорабочими в сфере строительства. Фото: УФСИН России по Самарской области

В Самарском районе Самары открылся новый исправительный центр № 3. Он расположен по адресу: Молодогвардейский спуск, 2. Об этом сообщили в УФСИН России по Самарской области.

Подразделение работает на базе самарского строительного предприятия «ИМАКО». В исправительном центре может пребывать 100 человек, осужденных к принудительным работам.

Участок возглавляет майор внутренней службы Валентин Шереметьев. Осужденные, которые поступят в центр, будут трудиться разнорабочими в сфере строительства.

Напомним, в прошлом году в Самаре открыли первый исправительный центр для осужденных на базе предприятия. Там осужденные живут и работают прямо на заводе.

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