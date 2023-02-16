Шесть школ на 5876 мест построят в Самарской области в 2023 году

Строительство новых образовательных учреждений предусмотрено в рамках регионального проекта «Современная школа» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в 2023 году построят и введут в эксплуатацию еще шесть школ. Общее количество мест в учебных заведениях составит 5 876. Информация об этом прозвучала 14 февраля на заседании комитета губдумы по образованию и науке.

Строительство новых образовательных учреждений предусмотрено в рамках регионального проекта «Современная школа». Ранее сообщалось, что в марте 2023 года планируется ввести школу на 1600 мест в Автозаводском районе, к 1 сентября должны достроить школу в Тимофеевке. Еще четыре учебных заведения возведут в рамках ГЧП в селе Лопатино, в Волгаре, в Крутых Ключах и в 18-м квартале Автограда.

Среди других планов в сфере образования на 2023 год: открытие в 47 сельских школах и школах малых городов центров образования «Точка роста»; создание новых компьютерных классов в 40 учебных заведениях; капремонт спортзалов в двух сельских школах; оснащение 274 общеобразовательных организаций государственными символами РФ.

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