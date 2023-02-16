Мэрия Самары намерена оспорить иск «Лагуны» о взыскании 2,4 млрд рублей

Администрация Самары оспорит исковые требования предпринимателей Фото: администрация Самары

В администрации Самары прокомментировали иск компании «Лагуна», в котором она потребовала взыскать с чиновников 2,4 млрд рублей. В мэрии заявили, что не согласны с требованиями бизнесменов и будут оспаривать их в суде.

Поводом для иска стал запрет на строительство в парке 60-летия Советской власти. Часть территории принадлежит компании «Лагуна», которая хотела разместить там магазины и высотки. Против этого выступили жители Самары. Они попросили сохранить парк в виде зеленой зоны.

В марте 2022 года горожане сообщили о попытке начать строительство на территории парка - часть земли огородили забором и начали вырубать там деревья. Информация об этом вызвала широкий общественный резонанс. Было запущено движение по сохранению парка. В него вошли региональное отделение ОНФ, депутаты, журналисты, экологи.

Администрация Самары провела опрос среди жителей насчет дальнейшего развития парка. В нем приняли участие около 5 тысяч горожан. 90% жителей высказались за сохранение парка в неизменном виде.

- По итогам встреч с представителями инициативной группы жителей и специалистов были внесены изменения в Генплан и в правила застройки и землепользования. Они касались изменения зоны земельных участков, находящихся на территории парка, собственником которых является ООО «Лагуна», с Ц-3 на Р-3 (зона природных ландшафтов), - сообщили «КП-Самара» в городской администрации.

После этого парк 60-летия Советской власти включили в зеленый пояс Самары. Новый статус предусматривает запрет на бесконтрольную вырубку деревьев.

- Полагаем, что решение, сформированное в диалоге с жителями, не должно привести к тому, что городской бюджет, который формируется в том числе из средств налогоплательщиков, понесет издержки в объеме, соизмеримом с годовым бюджетом на ремонт дорог, - отметили в администрации Самары.

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