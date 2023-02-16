Компания «Лагуна» хочет взыскать с мэрии Самары 2,4 млрд рублей

Иск бизнесменов к чиновникам рассмотрит арбитражный суд Фото: Ольга НОВИКОВА

Арбитражный суд рассмотрит иск компании «Лагуна» к департаменту финансов Самары. Предприниматели потребовали взыскать с городской администрации 2,4 млрд рублей. Об этом говорится на сайте инстанции.

Представители фирмы заявили, что они пострадали из-за мэрии, которая запретила им застраивать участок в одной из крупнейших зеленых зон Самары. Речь идет о парке 60-летия Советской власти. В «Лагуне» отмечают, что реальный ущерб составляет 433,9 млн рублей, остальные 1,9 млрд рублей — это упущенная выгода.

Напомним, ранее часть лесопарка находится в частной собственности. Она принадлежит ООО «Лагуна». Компания поделила свою территорию на несколько участков. На одном она решила построить магазины, на другом — жилые многоэтажные дома. Однако добиться соответствующего разрешения фирме не удалось.

В апреле 2022 года Верховный суд РФ признал земли «Лагуны» частью парка 60-летия Советской власти. В декабре всю территорию лесопарка включили в зеленый пояс. Данную меру приняли, чтобы защитить лес от вырубки и застройки.

Как сообщили «КП-Самара» в городской администрации, они не согласны с исковыми требованиями «Лагуны» и собираются оспаривать их в суде.

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