В Самарской области выявили 761 случай заболевания коронавирусом 16 февраля 2023 года

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения 60 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 16 февраля 2023 года в Самарской области за сутки подтвердили 761 случай коронавирусной инфекции. Информация появилась на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

На данный момент показатель числа выздоровевших больше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 832 жителям региона.

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения 60 человек, никто из жителей региона не скончался от коронавируса. По состоянию на 12 августа, полную вакцинацию в регионе прошли 2 202 237 человек, а процент коллективного иммунитета равен 9,4.

По сравнению с вчерашним днем, сегодня было обнаружено больше заболевших. Вчера, 15 февраля 2023 года, в Самарской области 719 человек заболели коронавирусом. Стало известно, что почти у 50 тысяч человек выявлены патологические изменения после перенесенного коронавируса.

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