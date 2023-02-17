В Самаре перекроют движение транспорта по улицам Красноармейская и Галактионовская

Автомобили пустят в объезд Фото: администрация Самары

В Самаре из-за строительства метро временно изменят схему общественного транспорта. Изменения будут действовать на перекрестке улиц Галактионовская и Красноармейская с 0:10 23 февраля до 23:50 25 февраля 2023 года. Об этом сообщили в мэрии.

Движение транспорта по улице Галактионовской (участок от ул. Льва Толстого в направлении Красноармейской) будет полностью запрещено. Движение по улице Красноармейской ограничат на участке от ул. Чапаевской в сторону Самарской. Автомобили пустят в объезд.

– Водители смогут объехать перекресток с правым поворотом на Галактионовскую, в сторону улицы Льва Толстого, далее – по улице Льва Толстого до Самарской в направлении Красноармейской, – пояснили в администрации Самары.

Отмечается, что автобусы № 34, 3, 80, 226 проследуют по этому же маршруту. Автобусы № 53 в направлении а/с «Аврора» будет ехать по улицам Галактионовская, Льва Толстого, Самарская и далее по своему маршруту.

Напомним, в этот период также закроют движение трамваев.

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