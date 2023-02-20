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НовостиОбщество20 февраля 2023 6:44

Причалы для судов могут появиться на набережной в пойме реки Самара

Сейчас заявка проходит общественные обсуждения
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Объекты планируют разместить на участке площадью 8 252 «квадрата»

Объекты планируют разместить на участке площадью 8 252 «квадрата»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областной столице могут появиться причалы для маломерных судов. Информация отражена в постановлении мэрии.

В документации отмечается, что объекты планируют разместить на набережной в пойме реки Самара. Площадь участка составляет 8 252 квадратных метра.

Сейчас заявка проходит общественные обсуждения. Они продлятся с 18 февраля по 11 марта 2023 года. Ознакомиться с проектом можно на экспозиции, которая откроется в здании департамента градостроительства на улице Галактионовской, 132. Она будет работать с 25 февраля по 4 марта 2023 года включительно.

Напомним, на общественные обсуждения также вынесена заявка, касающаяся застройки в историческом центре. Застройщик планирует освоить участок в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной.

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