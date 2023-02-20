Нейросеть показала, как выглядели бы Самара и Тольятти в человеческом обличии

Результаты оказались впечатляющими. Фото: t.me/dvachannel

Нейросеть Midjourney изобразила города России в человеческом обличии. В списке оказалась и Самара – областная столица предстала в облике очаровательной девушки.

Нейросеть увидела Самару, как зеленоглазую красавицу с русыми волосами. У нее строгое лицо и весьма серьезный взгляд, а сам образ дополняют необычные украшения. Получившаяся девушка напоминает героиню исторического фильма – сильную духом женщину, которая добивается поставленных целей.

А житель Тольятти показал, как бы выглядел его родной в человеческом обличии. Автоград предстал сразу и в женском, и в мужском образах. На первом – красивая девушка со светлыми глазами и темными волнистыми волосами. В мужском образе Тольятти – сероглазый мужчина, с нахмуренным лицом и русыми волосами.

А так выглядел бы Тольятти. Фото: vk.com/parseeek

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