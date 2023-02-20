В Самарской области создадут специальные правовые условия для испытания беспилотников

Основную площадку по производству БПЛА планируют организовать в Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области создадут кластер беспилотной авиации. В регионе будет выполняться полный цикл изготовления БПЛА – от разработки, проектирования и проведения летных испытаний до серийного производства и обслуживания. Об этом на встрече с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым рассказал губернатор Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, проект станет передовой технологической площадкой, где будут тестировать и внедрять инновационные решения в сфере беспилотной авиации. Дмитрий Азаров отметил, что самарские БПЛА планируют использовать во всех отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве и транспортной сфере.

Губернатор рассказал, что некоторые новые модели беспилотников уже проходят опытное тестирование. Основную площадку по производству БПЛА планируют организовать в Тольятти. Для реализации проекта в регионе необходимо установить экспериментальный правовой режим (ЭПР). Он позволит проводить необходимые испытания беспилотников. Самарская область подготовила необходимую заявку для подачи в Минэкономразвития РФ. Ведомство готово подержать установление ЭПР в регионе.

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