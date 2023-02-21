Движение для автомобилей закроют в центре Самары с 23 по 25 февраля 2023 года

Для проезда закроют перекресток улиц Красноармейской и Галактионовской Фото: администрация Самары

В четверг, 23 февраля 2023 года, в центре Самары ограничат движение транспорта. Проезд закроют на время переустройства трамвайной линии на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской. Работы запланированы в рамках подготовки к очередному этапу строительства станции метро «Театральная».

- Ограничение будет действовать с 00:10 23 февраля до 23:50 25 февраля 2023 года, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

На этот период движение автомобилей по улице Галактионовской от Льва Толстого в направлении Красноармейской будет запрещено. Ограничат проезд транспорта и по улице Красноармейской от Чапаевской в сторону Самарской.

Автомобилисты смогут объехать перекресток улиц Красноармейской и Галактионовской следующим образом: правый поворот на Галактионовскую в сторону Льва Толстого, далее по Льва Толстого до Самарской в направлении Красноармейской.

Напомним, ограничения затронут и общественный транспорт. Скорректируют схемы движения 11 популярных маршрутов автобусов и трамваев.

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