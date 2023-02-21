Стали известны подробности серьезной аварии на Заводском шоссе в Самаре

Женщину-кондуктора госпитализировали. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре местные жители поделились кадрами серьезной аварии вечером в понедельник, 20 февраля 2023 года. На Заводском шоссе столкнулись грузовик и трамвай.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в 20:00 47-летний водитель «МАЗ 5440», перевозивший 6500 кг бытовой электроники, двигался по Заводскому шоссе. Напротив жилого дома автолюбитель не уступил трамваю, которые ехал без пассажиров. 46-летняя женщина-водитель общественного транспорта пострадала.

Водителю трамвая назначили амбулаторное лечение, женщину-кондуктора госпитализировали. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

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