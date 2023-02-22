Концерт певицы Клавы Коки отменили в Самаре 28 февраля 2023 года

Артистка не выступит перед самарскими поклонниками в КРК "Метелица-С" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Певица и видеоблогер Клава Кока не приедет в Самару этой зимой. Концерт артистки, который должен был состояться в следующий вторник, 28 февраля 2023 года, отменен.

— Внимание! Концерт Клавы Коки, запланированный на 28 февраля в КРК «Метелица-С», отменен. Возврат билетов — по месту приобретения, — говорится в сообщении на сайте «КонцертСамара».

Почему выступление артистки в Самаре не состоится, пока неизвестно. Ни в ее соцсетях, ни на официальном сайте объяснений причин отмены концерта нет.

Напомним, ранее стало известно об отмене концерта певицы Инстасамки (Дарья Зотеева) — любительницы использовать в своих песнях мат. Она должна была выступить в Самаре 23 марта 2023 года вместе с рэпером MONEYKEN (Олег Еропкин). Однако мероприятие по неизвестным причинам перенесли на следующий год.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал