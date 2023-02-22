Широкий прокат фильма «Нюрнберг» стартует в Самарской области 2 марта 2023 года

В Самаре картину можно будет посмотреть в кинотеатре "Художественный" / Фото: НМГ Кинопрокат

В следующий четверг, 2 марта 2023 года, в Самарской области стартует широкий прокат фильма «Нюрнберг» (12+). Режиссером картины, которая рассказывает о главном судебном процессе над руководителями Третьего Рейха, выступил Николай Лебедев.

В основе фильма — книга Александра Звягинцева «На веки вечные. Роман-хроника времен Нюрнбергского процесса». Это художественная версия исторических событий, часть их которых рассекретили только недавно. Картину Николая Лебедева отличают динамичный сюжет и точно воссозданная атмосфера. Кроме того, она пронизана историческими параллелями. Сейчас на Донбассе собирают свидетельства военных преступлений неонацистов, чтобы в дальнейшем у каждого из них случился свой Нюрнберг.

Первыми фильм увидели участники спецоперации на передовой. В начале февраля 2023 года спецпоказы «Нюрнберга» прошли в разных городах страны, в том числе в Самаре. На презентацию картины приезжал исполнитель одной из ролей — актер Игорь Петренко.

Со 2 марта картину можно будет посмотреть в ЦРК «Художественный» в Самаре, а также в кинотеатрах и ДК Кинеля, Чапаевска, Сызрани, Октябрьска, Безенчукского, Исаклинского, Клявлинского, Хворостянского, Шигонского, Пестравского и других районов Самарской области.

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