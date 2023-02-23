В Самарской Губдуме рассмотрят поведение депутата

Вопрос будет рассмотрен на заседании в ближайшее время

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников дал поручение комитету областного парламента по регламенту незамедлительно рассмотреть ситуацию с появлением в сети Интернет видеоролика и фотографий депутата Михаила Абдалкина, которые получили широкий общественный резонанс.

– Такое поведение вызвало у меня крайнее возмущение, если не сказать больше! Я, как человек и гражданин, считаю подобное недопустимым. По моему поручению комитет по регламенту рассмотрит этот вопрос, будет принято решение, – подчеркнул Геннадий Котельников.

Заседание по данному вопросу состоится в ближайшее время.

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