КПРФ проверит поступок депутата из Самары, который слушал послание президента с лапшой на ушах

Провокационная видеозапись появилась в соцсетях в минувшую среду. Фото: t.me/abdalkin63

В КПФР заинтересовались видео и фотографиями, которые самарский депутат Михаил Абдалкин опубликован в социальных сетях в среду, 22 февраля. На них народный избранник слушает послание президента, а на его ушах в этот момент висит лапша. Ролик вызвал широкий общественный резонанс. Теперь поступком Абдалкина займется центральная ревизионная комиссия КПРФ.

– Это депутат Самарской губернской думы, в которой есть первый секретарь, руководитель регионального отделения. Именно он должен дать правовую и морально-этическую оценку человеку, который является представителем его организации, – приводит слова депутата Госдумы от партии КПФР Александра Ющенко РИА Новости.

Отметим, что в Самарской губернской думе также заинтересовались произошедшим. Председатель Губдумы Геннадий Котельников дал поручение комитету областного парламента по регламенту незамедлительно рассмотреть ситуацию.

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