Нейросеть показала, как выглядела бы Сызрань, если бы была человеком

Вот так нейросеть видит Сызрань. Фото: vk.com/new_syzran

В интернете появилось изображение Сызрани в образе человека, созданное нейросетью Midjourney. Искусственный интеллект считает, что Сызрань была бы красивой женщиной в платье. На изображении также есть бык, это животное изображено на гербе города.

Напомним, ранее нейросеть представила, как выглядели бы Самара и Тольятти, если бы были людьми. Самара предстала в образе молодой воительницы, а для Тольятти искусственный интеллект сгенерировал сразу два образа. Первый - красивая девушка с темными волнистыми волосами и светлыми глазами, второй - хмурый мужчина с бородой и русыми волосами.