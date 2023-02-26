В Самаре активисты собрали 450 подписей для установки памятника Ольге Бузовой

Памятник Ольге Бузовой предлагают поставить в Самаре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре активисты собрали 450 подписей для предполагаемой установки памятника певице Ольге Бузовой. В качестве одного из возможных мест установки скульптурной композиции называется территория набережной в районе Речного вокзала Самары.

Одним из инициаторов сбора подписей для установки памятника стал руководитель студии блогеров Insight People в Самаре Олег Кобальт.

- Во многих крупных городах мира существуют Аллеи звезд – например, в Голливуде илив Гонконге, - рассказал Олег Кобальт журналисту «КП-Самара». – И я подумал – а почему бы не сделать такую и в Самаре – Аллею Звезд в старой части набережной, где находится речной вокзал.

Олег Кобальт предложил начать с Ольги Бузовой однако добавил – идея в том, чтобы на набережной были установлены и другие скульптуры знаменитостей.

- Самара –это город-курорт, а на речной вокзал приезжают туристы. Если у нас будут появляться подобные арт-объекты, которые получат известность по всей России, то это повысит приток туристов, - уверен Олег Кобальт. – Для начала мы решили собрать вот такие подписи в пользу Ольги Бузовой - посмотреть вообще, как люди отреагируют на это. 450 самарцев высказались «за». В прошлом месяце мы собирали деньги на приют бездомных животных. И очень быстро набрали сто тысяч рублей. Тогда я увидел, что собрать деньги на самом деле довольно легко, если четко объяснить цель. Так что, думаю, собрать деньги на скульптуры артистов тоже более чем реально.