Трассы были перекрыты накануне из-за ледяного дождя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 27 февраля 2023 года, в Самарской области продлили ограничение движения на федеральных трассах. Информацию сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

– Движение для грузового и маршрутного транспорта на трассах М-5 «Урал», подъездах к Ульяновску и Самаре, Р-241, А-300, Р-228 и Р-229 перекрыто до 10:00. Для остальных транспортных средств на подъезде к Оренбургу – до 11:00, – пояснили в учреждении.

Напомним, проезд по федеральным трассам перекрыли накануне из-за ледяного дождя. Изменения затронули сразу восемь автодорог Самарской области. Водителям советовали соблюдать осторожность и по возможности отказаться от дальних междугородних поездок.

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