Трамвай с пассажирами застрял в луже на Барбошиной поляне в Самаре

Очевидцы сообщают, что оба вагона стреляют током Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре продолжается череда происшествий с участием общественного транспорта. Утром в понедельник, 27 февраля 2023 года, на проспекте Кирова загорелся трамвай – в вагоне тлела обшивка. А чуть позже пассажирам пришлось постоять на Барбошиной поляне. Трамвай застрял прямо посреди лужи.

– Воды по колено, люди не могут выйти из транспорта. Одна женщина попыталась, но тут же рухнула в лужу. Оба вагона стреляют током. Мужик в резиновых сапогах ходит и пинает сугроб, чтобы вода утекла с трамвайных путей на Ново-Садовую. Вот и вся операция по спасению пассажиров, – рассказала «КП-Самара» одна из пассажирок.

Отметим, что этим утром многие дороги Самары оказались затоплены. Очевидцы сообщали о потопах на улице Ново-Садовой, Московском шоссе и других участках. Из-за этого автомобили и общественный транспорт утонули в лужах.

По данным синоптиков, плюсовая температура задержится в Самаре и области до конца дня. Сейчас столбики термометра показывают +1, местами +5 градусов. Однако уже 28 февраля показатели снизятся до 0, -5 градусов.

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