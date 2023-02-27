9-балльные пробки сковали Самару утром 27 февраля 2023 года

Утром на пересечении Московского шоссе и ул. Димитрова был серьезный затор / Фото: samara.dtp.official

Утром в понедельник, 27 февраля 2023 года, Самару сковали 9-балльные пробки. Заторы на дорогах появились после ледяного дождя, который обрушился на город накануне вечером и шел всю ночь.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», в утренний час пик было затруднено движение на главных магистралях Самары — на Московском шоссе и улице Ново-Садовой. Также серьезные заторы наблюдались на улицах Гагарина, Тухачевского, Урицкого, Полевой, Красноармейской, Авроры и других. По словам горожан, некоторые улицы из-за дождя оказались затоплены. Под воду ушли и трамвайные рельсы в районе Барбошиной поляны.

Сейчас ситуация на дорогах Самары оценивается в 4 балла. Ближе к 18 часам город вновь может встать. Вечером ожидаются заторы в 7 баллов.

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