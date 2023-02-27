Затопленные дороги, каток на тротуарах и переполненный транспорт: Самару в конце зимы захватил ледяной дождь

Непогода парализовала Самару утром 27 февраля 2023 года

Погода продолжает испытывать на прочность жителей Самары и области. Последние дни зимы выдались очень непростыми. Сначала регион заваливал снег, а теперь заливает ледяной дождь. В результате утро понедельника, 27 февраля 2023 года, для многих самарцев началось совсем не с кофе — тротуары превратились в каток, на дорогах серьезные пробки, транспорта нет, а если и приходит, то весь забитый, цены на такси подскочили, а также увеличилось число ДТП. Рассказываем, что натворила непогода в Самаре.

Въезд на Кировский мост превратился в полноводную реку / Фото: samara.dtp.official

Перекрыли федеральные трассы

Дождь пошел в Самаре к вечеру воскресенья, 26 февраля 2023 года. Он сопровождался сильным ветром. Из-за этого в регионе перекрыли несколько трасс. С 19 часов запретили движение грузового и маршрутного транспорта по четырем участкам М-5 «Урал», а также по отрезкам дорог Р-228, Р-229, Р-241 и А-300. С 22 часов для всех видов транспорта — участок М-5 в Волжском, Кинельском, Нефтегорском, Алексеевском и Борском районах. Изначально ограничения действовали до 9 утра, однако их продлили еще на пару часов.

Ледяной дождь превратил тротуары в каток / Фото: ГИБДД Самарской области

Поскольку снег под воздействием дождя превращается в лед, ГИБДД Самарской области призывает жителей быть осторожнее на дорогах. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию, боковой интервал и скоростной режим. Пешеходам советуют отказаться от высоких каблуков и использовать нескользящую обувь.

Пробки, ДТП и затопленные дороги

Утром 27 февраля 2023 года Самара встала в 9-балльных пробках. Движение было парализовано почти на всех крупных дорогах областной столицы. Ситуацию также осложняли ряд аварий. К примеру, у Кировского моста при заезде в город после ДТП загорелась легковушка. Кроме того, дорога превратилась в полноводную реку — ее затопило из-за дождя.

Легковушка загорелась после ДТП / Фото: samara.dtp.official

На пересечении улицы Георгия Димитрова и Московского шоссе грузовик снес столб линии электропередач. Там не работает светофор и образовался серьезный затор.

Грузовик снес столб на пересечении ул. Димитрова и Московского шоссе / Фото: Самара № 1

На пересечении Московского шоссе и ул. Димитрова образовался затор из-за неработающего светофора / Фото: samara.dtp.official

Трамваи встали, автобусы переполнены

По словам горожан, напряженная ситуация была с общественным транспортом. Многим пришлось ждать автобусы по 30-40 минут. Почти все салоны были полностью забиты. Попасть туда было нелегко. Добавило в копилку негатива самарцев и утреннее стояние трамваев.

- Утром на Ново-Садовой и других близлежащих улицах в Октябрьском районе было невозможно идти. Плитка вся во льду, ползли, можно сказать. Транспорта не было либо не останавливался на остановках. Все опоздали на работу. Реагентами ничего не посыпано, - возмущаются горожане в соцсетях.

Самарцам пришлось брать штурмом переполненные автобусы / Фото: Елена Коробова Фото: СОЦСЕТИ

Жители Самары сообщают, что на Ново-Садовой по направлению «в город» стояли трамваи. Из-за этого многие пассажиры рванули на другой транспорт. Автобусные остановки оказались переполнены. Люди едва ли не штурмом брали автобусы, которые и так были забиты. Как сообщили в департаменте транспорта, трамваи стояли из-за технической неисправности вагона. Что касается увеличения интервала движения автобусов, то всему виной непогода и заторы на дорогах.

Трамвай с пассажирами застрял в луже на Барбошиной поляне Фото: Ольга НОВИКОВА

Кроме того, сегодня утром на проспекте Кирова горел трамвай. По данным ГУ МЧС по Самарской области, происходило тление обшивки второго вагона. Пожарные быстро справились с этим. Насколько известно, трамвай был без пассажиров. Никто не пострадал. Контактные линии повреждены не были.

Как сообщили «КП-Самара» читатели, из-за буйства стихии в ловушку попал трамвай с пассажирами на Барбошиной поляне. Он застрял посреди огромной лужи. Воды по колено, люди не могут выйти наружу. Кроме того, оба вагона стреляли током.

Из-за дождя затопило рельсы в районе пересечения проспекта Кирова и улицы Ново-Садовой Фото: Ольга НОВИКОВА

Подскочили цены на такси

Непогода сказалась и на ценах на такси. Они резко взлетели вверх. К примеру, небольшая поездка от улицы Литвинова до улицы Олимпийской по тарифу «эконом» сегодня стоила более 500 рублей. А от улицы Георгия Димитрова до пересечения Московского шоссе и улицы Революционной — свыше 700 рублей.

Ледяной дождь не спешит утихать

По прогнозам синоптиков, непогода будет бушевать в Самаре еще как минимум день. Сегодня ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха составит 0...+5 градусов. Во вторник, 28 февраля 2023 года, местами по области пройдет небольшой снег. Ветер немного стихнет и сменит свою направление на юго-западное. Столбик термометра может понизиться до -5 градусов. На дорогах возможна гололедица.

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