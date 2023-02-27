В мэрии Самары прокомментировали нападение своры собак на ребенка

Псы набросились на школьника на детской площадке Фото: Скриншот с видео

В администрации Самары прокомментировали нападение своры собак на ребенка в Самаре. Псы набросились на мальчика на детской площадке в Можайском переулке, 1.

- По предварительной информации, мальчик не пострадал. В настоящее время представители подрядной организации департамента городского хозяйства и экологии, а также полиция выехали на место происшествия, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Напомним, момент нападения собак на ребенка попал на запись камеры домофона. Видео опубликовали в соцсетях в понедельник, 27 февраля 2023 года. На кадрах видно, как несколько псов окружили перепуганного мальчика. Он пытался отбиться от них и убежать, но безуспешно. Спас школьника прохожий. Он разогнал свору.

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