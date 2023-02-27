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НовостиОбщество27 февраля 2023 12:43

В мэрии Самары прокомментировали нападение своры собак на ребенка

По предварительным данным, мальчик не пострадал
Анастасия ФИЛАТОВА
Псы набросились на школьника на детской площадке

Псы набросились на школьника на детской площадке

Фото: Скриншот с видео

В администрации Самары прокомментировали нападение своры собак на ребенка в Самаре. Псы набросились на мальчика на детской площадке в Можайском переулке, 1.

- По предварительной информации, мальчик не пострадал. В настоящее время представители подрядной организации департамента городского хозяйства и экологии, а также полиция выехали на место происшествия, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Напомним, момент нападения собак на ребенка попал на запись камеры домофона. Видео опубликовали в соцсетях в понедельник, 27 февраля 2023 года. На кадрах видно, как несколько псов окружили перепуганного мальчика. Он пытался отбиться от них и убежать, но безуспешно. Спас школьника прохожий. Он разогнал свору.

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