Самарцы пожаловались на состояние автобуса №63

Горожане поделились кадрами в соцсетях. Фото: "Честная Самара"

В Самаре местные жители продолжают сообщать о проблемах в общественном транспорте. На этот раз горожан напугала открытая панель с множеством проводов.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, в автобусе №63 забыли закрыть панель с кабелями. Пользователи отметили, что транспорт глох почти на каждой остановке. О причинах резких остановок не сообщается.

- Вопрос один: почему неисправный транспорт на линии? – интересуются горожане.

В комментариях пользователи поддержали автора поста. Сегодня, 27 февраля, проблемы с транспорт ощутили не только пассажиры автобуса №63, но и жители областной столицы, пытавшиеся добраться утром до работы. Город залил ледяной дождь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.