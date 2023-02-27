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НовостиОбщество27 февраля 2023 13:36

Самарцы пожаловались на состояние автобуса №63

Жителей может ударить током
Алена ПРОВКИНА
Горожане поделились кадрами в соцсетях. Фото: "Честная Самара"

Горожане поделились кадрами в соцсетях. Фото: "Честная Самара"

В Самаре местные жители продолжают сообщать о проблемах в общественном транспорте. На этот раз горожан напугала открытая панель с множеством проводов.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, в автобусе №63 забыли закрыть панель с кабелями. Пользователи отметили, что транспорт глох почти на каждой остановке. О причинах резких остановок не сообщается.

- Вопрос один: почему неисправный транспорт на линии? – интересуются горожане.

В комментариях пользователи поддержали автора поста. Сегодня, 27 февраля, проблемы с транспорт ощутили не только пассажиры автобуса №63, но и жители областной столицы, пытавшиеся добраться утром до работы. Город залил ледяной дождь.

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