В самарских маршрутках не всегда можно оплатить проезд картой

Не во всех маршрутках можно перевести деньги за проезд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали, что не всегда могут оплатить картой проезд в маршрутках. Подобная функция не предусмотрена во многих машинах.

Проезд в маршрутках отличается от другого общественного транспорта. Помимо плюсов, существуют и значительные минусы, на которые жалуются горожане. В маршрутных такси нет терминала для оплаты картой и не все водители принимают перевод по карте. Многим самарцам приходится готовиться к поездке заранее и снимать наличные деньги.

Предложений от специалистов решить подобную проблему – пока нет. Напомним, местные жители рассказали о серьезном потопе, из-за которого застряли в общественном транспорте.

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