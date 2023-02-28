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НовостиОбщество28 февраля 2023 3:56

В самарских маршрутках не всегда можно оплатить проезд картой

Жители пожаловались на неудобства
Алена ПРОВКИНА
Не во всех маршрутках можно перевести деньги за проезд

Не во всех маршрутках можно перевести деньги за проезд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали, что не всегда могут оплатить картой проезд в маршрутках. Подобная функция не предусмотрена во многих машинах.

Проезд в маршрутках отличается от другого общественного транспорта. Помимо плюсов, существуют и значительные минусы, на которые жалуются горожане. В маршрутных такси нет терминала для оплаты картой и не все водители принимают перевод по карте. Многим самарцам приходится готовиться к поездке заранее и снимать наличные деньги.

Предложений от специалистов решить подобную проблему – пока нет. Напомним, местные жители рассказали о серьезном потопе, из-за которого застряли в общественном транспорте.

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