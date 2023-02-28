В Самаре местные жители пожаловались на стаю собак в старом городе

Собаки не реагируют на прохожих. Фото: скриншот видео

В Самаре местные жители продолжают рассказывать о стаях бездомных собак, разгуливающих по городу. В комментариях пользователи бояться проходить по участкам.

Судя по опубликованным кадрам городским блогером Евгений Щекин, бесстрашные собаки перебегают через проезжую часть и не реагируют на прохожих. Местные жители в комментариях отметили, что с каждым днем становится все страшнее. Ранее на мальчика напала свора собак. Животные окружили ребенка, школьник пытался отбиться пакетом.

К счастью, прохожий подоспел вовремя. Собаки бросились врассыпную. История разделила горожан на два лагеря. Некоторые жители считают, что псы пытались поиграть с ребенком.

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