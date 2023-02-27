Окружили и повалили на землю: в Самаре на ребенка напала свора собак

Бездомные собаки не впервые нападают на людей в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Душераздирающие крики разносятся по двору. Маленький мальчик отбивается от своры собак. Псы бросаются на ребенка, валят его на снег, рычат и лают. Мальчик поднимается, забывает про вещи, бежит, но собаки снова его настигают…

По интернету разлетелось видео из одного из дворов в Можайском переулке в Самаре. Там свора собак напала на ребенка. Опубликовал видео местный блогер Евгений Щекин.

Мальчик сначала пытался убежать, потом отбивался от собак пакетом. Животные окружили ребенка, тогда на помощь подоспел мужчина. Он даже не успел подбежать к собакам, как те бросились врассыпную.

«Да они с ним играли»

Громкая история разделила самарцев на два лагеря. Одни обвиняют чиновников в бездействии. Мол, это уже не первый случай, собаки в Самаре собираются в стаи и бросаются на людей.

- То и дело появляются новости, что в разных районах Самары видели огромные стаи собак. А кто с ними борется? Почему плохо выполняют свою работу? – негодует житель Самары Максим.

На мальчика напали прямо на детской площадке

- Сейчас набегут защитники животных, будут говорить, что нельзя собак отстреливать. Якобы это люди виноваты, что животные такие. А на ребенка кто напал? Люди? – не сдерживает эмоций другой самарец – Евгений.

Другие же не видят в поведении собак ничего страшного.

- На видео собаки играют с пацаном, а не нападают. Даже видно, как виляют хвостами. Сам мог их и раззадорить, - уверяет местный житель.

В мэрии сообщили, что с ребенком все в порядке, а на место происшествия выехади чиновники и полиция:

- По предварительной информации, мальчик не пострадал. В настоящее время представители подрядной организации департамента городского хозяйства и экологии, а также полиция выехали на место происшествия, - сообщили в пресс-службе администрации города.

«Защищали территорию»

Кинолог проекта «Вот он пес» Александр Масленников отмечает: чаще всего собаки кидаются на людей не с целью нападения, а с целью защиты. Например, ресурсов – еды и воды.

- Самое главное правило: когда мы видим стаю - мы ни в коем случае на нее не идем, стараемся обойти. На видео, скорее всего, собаки защищали какую-то свою территорию. Вожаки спокойно отошли от ребенка, а облаяли именно те, кто защищает периметр. Во-вторых, если на вас напали - не поворачивайтесь спиной и не смотрите в глаза, для собак это признак агрессии. Самый лучший вариант - стоять на месте, либо медленно отступать, поднимая руки и громко крича. Поднятая рука для них означает, что будет бросок, - советует Александр Масленников. - На видео мы можем наблюдать, что в момент падения собаки расширяют круг, а не сужают, поэтому мы можем предположить, что собака пытается выгнать его с территории, а не вступить в драку. Животные чащи нападают на детей, потому что для них они являются более резким объектом, который, чаще всего, несознательно заходит на их территорию.

Избежать проблемы скопления собак во дворах, по словам кинолога, можно, главное - не прикармливать их.

- Скорее всего собак кто-то подкармливал на площадке, потому они и собрались на этой территории, - уверен эксперт. - Если животное постоянно подкармливают в определенном месте, оно начинает считать, что место, во-первых, безопасно, а во-вторых, его нужно охранять. По этой причине мы часто наблюдаем стаи на помойках и заброшках.

КСТАТИ

В губернии нападение уличных собак стало частым явлением. Не так давно в Кошкинском районе Самарской области собака набросилась на ребенка. Школьник получил рваную рану кисти руки. В больнице мальчику назначили цикл уколов, чтобы избежать бешенства.

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