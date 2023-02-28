Участников СВО освободили от транспортного налога в Самарской области

От транспортного налога за 2022/23 годы освободили мобилизованных, контрактников и добровольцев, участвующих в спецоперации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области участников специальной военной операции освободили от транспортного налога. Соответствующие изменения в региональный закон приняли депутаты губернской думы во вторник, 28 февраля 2023 года.

С инициативой внести поправки в закон № 86-ГД «О транспортном налоге в Самарской области» выступил губернатор Дмитрий Азаров. Согласно внесенным изменениям, от уплаты транспортного налога за 2022 и 2023 годы освободили тех, кто был призван на военную службу по мобилизации, контрактников и добровольцев.

- Сегодня приняты дополнительные решения по поддержке военнослужащих и членов их семей. В частности, это освобождение от транспортного налога участников СВО. С такой просьбой ранее ко мне неоднократно обращались семьи бойцов, – сказал глава региона, поблагодарив депутатов за поддержку его инициативы.

Освобождение от транспортного налога дополнит меры поддержки, которые оказывают участникам СВО и их семьям в Самарской области. Среди ранее принятых решений: система предоставления помощи на базе социальных паспортов и программа «Возвращение». Второй проект был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства поручил распространить его на всю страну.

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