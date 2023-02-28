В Самаре собираются увеличить количество бригад для очистки крыш от снега

Власти хотят очистить все крыши от снега до новых снегопадов. Фото: администрация Самары.

В Самаре борются с последствиями сильных снегопадов. В частности, чистят от снега крыши многоквартирных домов. К 27 февраля в городе почистили 222 дома со скатной кровлей, снег убирали 78 бригад. В ближайшее время количество бригад увеличат, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Поставлена задача по наращиванию количества бригад для оперативной расчистки кровель от снега и наледи. Администрации районов должны контролировать своевременность и качество проведения работ, - приводит слова руководителя департамента городского хозяйства и экологии Олега Ивахина мэрия Самары.

В Промышленном районе города трудятся 22 бригады, это 87 рабочих. В первую очередь чистят дома со скатной кровлей, особенно те, которые находятся вдоль тротуаров.

Власти планируют, что все работы закончатся до начала новых снегопадов и оттепели.

В ближайшие дни синоптики сильных осадков не обещают: 1-3 марта будет идти небольшой снег, в основном облачно с прояснениями. Столбики термометров не будут подниматься выше -1, по ночам местами возможно похолодание до -15.

Кроме того, в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Он будет бушевать в Самарской области 1 марта.