В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра на 1 марта 2023

Самарцев предупредили об ухудшении погоды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области снова объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях разослало региональное управление МЧС.

- От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация об объявлении желтого уровня опасности, - предупреждает ведомство жителей региона.

Непогода разыграется ночью и утром первого дня весны, 1 марта.

- Местами в это время ожидается усиление юго-западного ветра, его скорость будет достигать 15-18 м/с, - сообщили в МЧС.

Напомним, непогода бушует в Самарской области почти целую неделю. Обильные снегопады, метель и ледяной дождь вызвали заторы на дорогах и привели к нескольким смертельным ДТП.