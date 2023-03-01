В Приволжском УГМС рассказали, каким будет март 2023 года в Самарской области

Среднемесячная температура воздуха в марте ожидается немного выше многолетних значений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали, каким будет март 2023 года в Самарской области. Судя по всему, погода в начале весны не сильно будет отличаться от зимней. Первые дни месяца обещают быть снежными и морозными.

— Среднемесячная температура воздуха в марте в Самарской области ожидается -0,9...-3,3 градуса. Это на 0,5-1,1 градуса выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается около нормы, — сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, с 1 по 4 марта 2023 года в регионе ожидается небольшой снег. На дорогах местами возможна гололедица. Будет дуть западный, юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Однако в четверг, 2 марта, его порывы могут достигнуть 15-17 м/с, из-за чего в губернии объявили желтый уровень опасности.

В ночные часы столбик термометра будет опускаться до -5...-10 градусов. В ночь на 3 марта — местами до -15. Днем температура воздуха ожидается на пару градусов выше. Постепенно она будет стремиться к нулю.

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